Reggio Calabria, 22enne beccato con un enorme coltello a bordo del motorino: denunciato

Nel corso di un controllo stradale di routine, i Carabinieri della Stazione di Gioia Tauro hanno denunciato un giovane di 22 anni per porto ingiustificato di arma impropria. Il ragazzo, fermato a bordo di un motociclo, ha subito manifestato segni di nervosismo, spingendo i militari a eseguire una perquisizione.

Durante il controllo, è stato trovato in suo possesso un coltello a serramanico lungo 22 cm, con lama a punta in ferro, un’arma impropria il cui possesso in pubblico è vietato se non per motivi specifici. Il giovane non ha fornito giustificazioni plausibili sulla sua presenza, facendo scattare la denuncia.

Inoltre, i successivi accertamenti hanno rivelato che il 22enne era privo di patente, mai conseguita, e che il motociclo su cui viaggiava era già sospeso dalla circolazione. I militari hanno quindi sequestrato sia il coltello che il veicolo.

L’Arma dei Carabinieri continua a impegnarsi attivamente nei controlli del territorio per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme, operando con determinazione per prevenire comportamenti illeciti e tutelare i cittadini. Grazie a questo costante monitoraggio, si intendono rafforzare la legalità e la tranquillità sociale nella comunità di Gioia Tauro.

Si ricorda che il giovane è da considerarsi innocente fino a una condanna definitiva, essendo il procedimento ancora in fase di indagini preliminari.

