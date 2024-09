Reggio Calabria, all’Accademia di Belle Arti il workshop “Branding Aura” con l’esperto Ravenda

StrettoWeb

All’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria interessante workshop: “Branding Aura” Personal and Business Brand Marketing. Dal 7 al 10 ottobre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, presso i locali della Scuola reggina, si svolgerà attraverso una metodologia efficace, il seminario su come orientarsi tra dover comprendere termini per “addetti ai lavori” e la necessità di comunicare il proprio marchio con efficacia.

Tutti i dettagli sul corso di formazione saranno illustrati il prossimo 7 ottobre in Aula Magna dal direttore dell’Accademia di Belle Arti Pietro Sacchetti, dal docente ABARC e curatore del workshop Massimo Monorchio e dall’esperto Renato Ravenda che illustrerà agli studenti il concetto di “Brand Aura” .

Le parole del Prof Monorchio e del Direttore Sacchetti

“Durante il workshop affronteremo esercitazioni su come diventare imprenditori, anche di se stessi – spiega il professore Monorchio – Adotteremo un metodo “Navigator” che permette di avere gli strumenti per comprendere e guidare con decisione la propria nave, spiegando con parole semplici ed un percorso chiaro, la via pratica e concreta per mettere ordine nella comunicazione del proprio “Brand”, inserendolo virtuosamente nel processo di marketing”.

La presentazione in Aula Magna è aperta a tutti, mentre l’iscrizione al workshop è a numero chiuso fino a un massimo di 30 partecipanti. Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. “Ravenda è un reggino doc, ex studente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e la sua formazione ed esperienza si sono solidamente evolute con il Marketing, il Web e la Social media content creation / management, approfondendo copywriting e competenza tecniche sulle piattaforme Ads – aggiunge Sacchetti -. È un professionista determinato, abile a raggiungere l’obiettivo nei tempi programmati e questo workshop sarà un’altra fondamentale opportunità di confronto e studio che l’Accademia ha voluto organizzare per i suoi studenti”.

Il programma

7 Ottobre 09.00-11.00 (Aula Magna)

Presentazione workshop

Saluti: Pietro Sacchetti Direttore ABARC

Introduce: Massimo Monorchio docente ABARC e curatore del workshop

Interviene: Renato Ravenda esperto esterno che presenterà la sua ultima pubblicazione “BRANDING AURA” Business and PERSONAL BRANDING MARKETING

11.00-13.00 / 15.00-18.00 (Aula P10)

Inizio workshop

Argomenti trattati: Branding Aura – Tempo e Territorio – Framing, Primacy e Recency – Meta Profilazione – Identità – le 6 personalità

8 Ottobre Workshop – 09.00-13.00 / 15.00-18.00 (Aula P10)

Argomenti trattati: – Voce e Tono di voce – Visione e Missione – Destinatari Globali – Destinatari ideali – Perceptioning, tangibile, intangibile

9 Ottobre Workshop – 09.00-13.00 / 15.00-18.00 (Aula P10)

Argomenti trattati: Posizione – Mercato – Fca / Fcs, Swot – Business Model – Differenza, Beneficio – Quelli che, Bps Immagine – Significato, Simbolo – Lettering, Bicolore, Gruppi

10 Ottobre Workshop – 09.00-13.00 / 15.00-18.00 (Aula P10)

Argomenti trattati: Esposizione 1 a molti – Canali privilegiati – Tov per canale – Kaizen

Esposizione 1 a 1 – Canali privilegiati – Tov per canale – Kaizen

Finalizzazione progetto.

