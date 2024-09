Redel Viola, test match contro Fofo Barrile e la Dierre: Ani scatenato!

StrettoWeb

Allenamento rinforzato per la Redel Reggio Calabria. Stracittadina amichevole al Palacalafiore per testare uomini e schemi in vista dei prossimi impegni di preseason. Il tour de force prestagionale continuerà tra qualche ora di domenica sempre a Reggio Calabria, ma al Palalumaka, nella sfida contro i pari categoria del Castanea. Contro la Dierre, tanta corsa e clima disteso.

Bello l’abbraccio tra il Capitano Fortunato Barrile, in neroarancio per tante stagioni e dalla nostra nascita ed oggi in forza ai biancoblu ed il Presidente Laganà, presente al match. In campo, per sopperire al riposo precauzionale di 4/10 di prima squadra, da Bangu a Simonetti passando per Paulinus e Cessel, larga parte del gruppo Under 19 Gold con i vari Nicolò, Alescio Marinelli, Surace, Mazza, Pucinotti ecc., tutti in campo.

Bella prova balistica di Uchenna Ani, autore di una schiacciata in tap-in da urlo (28 per lui). Doppia per Nikola Ivanaj. Questi i parziali: 25-14, 22-13, 18-10, 19-22.

