Redel Viola, il punto di coach Cadeo: “buon test contro l’Orlandina, ecco cosa manca ancora”

Mercoledì la Redel ritornerà in campo per un nuovo test amichevole, questa volta in casa del Catanzaro Basket Academy sul rettangolo del Palapulerà. In relazione al primo test stagionale giocato a Capo d’Orlando ha argomentato il capo allenatore, Coach Giulio Cadeo.

Ecco le sue impressioni.

Il test contro Capo d’Orlando

“E’ andata bene o male come vanno quasi sempre tutte queste tipologie di partite. Ho riscontrato tante disattenzioni con lacune sia tecniche che mentali. Paradossalmente, dunque, sono estremamente soddisfatto. Contento di questa situazione perché così i ragazzi possono prendere coscienza immediatamente del dove e del come bisogna intervenire. Bisogna prestare più attenzione per poter migliorare. Se nella sfida di Capo D’Orlando avessimo giocato bene, tutto sarebbe andato per il meglio e sarebbe stata la cosa peggiore che ci poteva succedere in questo momento, al primo test assoluto stagionale“.

Il lavoro di squadra

“Siamo al lavoro da sole due settimane ed a Capo D’Orlando si è visto.

Inoltre, occorre aggiungere che quando si gioca contro una squadra di categoria superiore, quando ti mettono addosso al corpo che al momento ci deve trovare più pronti. Siamo atletici ma non siamo ancora fisici“.

Mercoledì test a Catanzaro

“Sono curioso di vedere la mia squadra in campo ancora una volta. Mi aspetto sicuramente delle situazioni analoghe a quelle viste nel precedente test ma con passi in avanti“.

Il Palacalafiore

“Non vedevamo l’ora di ritornare a casa. Adesso questo ‘come back’ ci darà sicuramente un entusiasmo maggiore anche se devo ammettere, che non è mai mancato“.

