Rassegna teatrale “Città di Reggio Calabria”: ufficiali le nuove date dopo il rinvio per maltempo

La FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, è lieta di “annunciare il recupero delle due serate della prima rassegna di teatro popolare “Città di Reggio Calabria”, originariamente rinviate a causa delle avverse condizioni meteo. Le nuove date si terranno Mercoledì 18 e Giovedì 19 alle ore 21 presso la suggestiva cornice della Villa Comunale “Umberto I”, inserendosi nel vasto programma dei festeggiamenti mariani che ogni anno celebrano con fervore la nostra tradizione”.

“Le serate già svolte hanno registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, segno tangibile dell’interesse e dell’affetto che la nostra comunità nutre per il teatro vernacolare e per le compagnie locali. Questo evento ha rappresentato un’occasione unica per rivivere e preservare il patrimonio culturale e popolare che rende il nostro territorio così speciale”.

“Gli organizzatori invitano calorosamente tutta la cittadinanza a partecipare numerosa anche agli ultimi appuntamenti, affinché si possa chiudere questa rassegna nel modo migliore e con l’entusiasmo che merita. Il teatro popolare, con la sua autenticità e la sua capacità di raccontare storie vicine alla nostra quotidianità, rappresenta una delle forme d’arte più affascinanti e significative del nostro patrimonio culturale. Vi aspettiamo numerosi – concludono gli organizzatori – per celebrare insieme la bellezza del teatro popolare e chiudere questa rassegna in grande stile”.

