Presentate le squadre Bim Bum Basket Rende per la nuova stagione

StrettoWeb

Tantissimo entusiasmo, molte novità e soprattutto la consapevolezza di poter svolgere campionati importanti. Ieri sera, a Villa Fabiano, la presentazione alla stampa ed agli sponsor della nuova stagione della Bim Bum Rende impegnata nei campionati di Serie B Interregionale maschile e B femminile. Le squadre si preparano ad una stagione importante; il team maschile è determinato a migliorare il proprio record e a puntare in alto nella classifica. Guidati dall’allenatore Pierpaolo Carbone, i giocatori sono pronti a dare il massimo in ogni partita. Nel roster principale diversi elementi da segnalare con i marcatori pronti ad aumentare le loro media punti a partita. La squadra ha mostrato grande coesione e spirito di gruppo durante la preparazione estiva. Anche la squadra femminile del Bim Bum Basket Rende è pronta a scendere in campo per il Campionato di Serie B Femminile.

Con l’arrivo del nuovo allenatore Ciro Cardinale, figura di spicco del basket italiano, la squadra ha acquisito nuova energia e determinazione. E vanta un mix di giovani talenti e giocatrici esperte, pronte a dare il massimo per raggiungere gli obiettivi stagionali. Le ragazze del Bim Bum Basket Rende sono pronte a dimostrare il loro valore e a competere ad alti livelli, con l’obiettivo di raggiungere i playoff e, perché no, sognare in grande. Alla presentazione della nuova stagione, moderata dal giornalista Francesco Mannarino nuovo ufficio stampa della squadra, sono intervenuti Santino Scarpelli dirigente super attivo della società ed il coach Pierpaolo Carbone al timone e vera anima della Bim Bum. Insieme a loro la graditissima presenza e gli auguri da parte di Don Giacomo Tuoto.

Nel frattempo è stata “lanciata” anche la “Tessera Sostenitore” rivolta a tutti coloro che desiderano sostenere le massime squadre di pallacanestro della provincia di Cosenza. Per la Tessera Sostenitore è previsto un contributo minimo di € 100,00 ed è valida anche per l’ingresso a tutte le gare del campionato maschile e femminile. Inoltre, per i primi 100 sostenitori è prevista la felpa ufficiale della Bimbum. Sono disponibili anche gli abbonamenti per i due campionati – maschile e femminile – al costo di € 50,00 per l’intera stagione. Gli allenamenti al Polifunzionale di Quattromiglia proseguono, le speranze ed i sogni pure.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.