Premio Simpatia della Calabria a Reggio, tutto pronto per l’evento di domani | INFO

StrettoWeb

“Il Premio Simpatia della Calabria compie diciassette anni e non è nato per caso o perché ci siamo inventati un premio, non è il caso nostro. Nasce all’interno dell’Associazione “Incontriamoci Sempre”, che ha circa trent’anni di attività sociale e culturale, ha un significato profondo ed affonda le proprie radici nella storia ultracentenaria delle ferrovie italiane che ha contribuito a tenere unito il paese da Nord a Sud e viceversa”. Comincia così la nota dell’Associazione stessa, in avvicinamento all’evento, che si terrà domani.

“Anno dopo anno sono tantissimi i calabresi illustri che abbiamo insignito con la storia delle FS, il mitico orologio Perseo delle FS dei primi del 900, in uso soprattutto ai Capitreno, ai Macchinisti ,ai Capostazione. Tutto ciò rappresenta un legame di grande significato che ha la tradizione del Premio Simpatia della Calabria. A questo, la chicca nella storia dell’arte Orafa del Maestro Michele Affidato, con le sue meravigliose creazioni che arricchiscono una manifestazione che cresce anno dopo anno, grazie alla presenza di personaggi di grande spessore sociale, culturale e professionale”. Il Premio Simpatia della Calabria 2024 si terrà dunque domani, sabato 7 settembre, alle ore 19.30, presso il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.