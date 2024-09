Poste italiane partecipa al “Reggio Calabria Comics” con uno stand filatelico

StrettoWeb

In occasione della prima edizione di Reggio Calabria Comics, il festival del fumetto e della cultura pop in calendario dal 27 al 29 settembre a Campo Calabro, Poste Italiane sarà presente con uno stand filatelico allestito nel fortino Poggio Pignatelli in via Matiniti Superiore. Nella postazione, aperta al pubblico nelle giornate della manifestazione dalle ore 10 alle 21 e con ingresso gratuito, saranno disponibili per tutti i visitatori e gli appassionati gli annulli dedicati e il folder “44 Gatti” contenente una cartolina affrancata, una busta da spedizione e una postal card.

Nell’occasione saranno in vendita anche le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti come folder, pubblicazioni e tessere, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti. Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.