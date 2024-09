“Ti porto in Calabria”: la Regione protagonista al 64° Salone Nautico di Genova

StrettoWeb

Aprirà al pubblico il prossimo giovedì 19 settembre il 64° Salone di Genova, la più importante rassegna nautica del calendario internazionale. Tra i protagonisti della manifestazione – che divenuta sempre più catalizzatore innovativo dell’eccellenza del settore e polo d’attrazione per i player internazionali – ci sarà la Regione Calabria, presente anche quest’anno per valorizzare le eccellenze del comparto. Una collettiva regionale che si inserisce nel contesto delle iniziative realizzate dall’Assessorato allo Sviluppo economico, guidato dall’assessore Rosario Varì, e che si conferma appuntamento irrinunciabile per il mercato della nautica, e non solo.

Claim prescelto per connotare la partecipazione della collettiva all’evento è “Ti porto in Calabria”: un invito a conoscerne i porti, gli attracchi, le loro caratteristiche, i servizi offerti ma al tempo stesso le peculiarità del territorio calabrese. All’Assessore Rosario Varì, il compito di rappresentare la Regione, inaugurare uno stand completamente rinnovato rispetto alle scorse edizioni e presentare al pubblico tutti i partecipanti.

“Il Salone Nautico di Genova – dichiara Varì – rappresenta una vetrina fondamentale per le aziende del settore nautico e cantieristico calabrese nonché uno strumento strategico per promuovere a livello internazionale la straordinaria bellezza dei nostri territori. La manifestazione, che attira migliaia di persone da tutto il mondo, è un ottimo palcoscenico dal quale i nostri armatori possono dimostrare la qualità manifatturiera della nautica calabrese e le abilità costruttive dei nostri artigiani la cui creatività e cura del dettaglio caratterizza ogni imbarcazione Made in Calabria, come ben sanno gli appassionati di tutto il mondo. Rappresenta altresì – sottolinea infine l’assessore Varì – un’occasione significativa per promuovere gli itinerari turistici che possono iniziare il loro percorso dai nostri porti”.

La partecipazione è sicuramente finalizzata a conferire visibilità internazionale al comparto della nautica locale, che diventa altresì occasione per la promozione di un territorio che vanta oltre 800 km di coste tra Ionio e Tirreno, della cui bellezza i visitatori potranno rendersi conto visitando i due stand – quello istituzionale e l’altro posto nell’area boating discovery e ormeggi – e visionando i filmati e le brochure che saranno distribuite dal personale presente in Fiera.

I materiali informativi sono stati concepiti come veri e propri percorsi ed itinerari navigabili e condurranno i diportisti che decideranno di attraccare presso gli oltre venti porti ed approdi distribuiti su tutto il suo perimetro, alla scoperta dell’immenso patrimonio storico, culturale, artistico, naturalistico ed enogastronomico di una Calabria Straordinaria.

Denso il programma di appuntamenti. Diversi saranno infatti gli eventi ed i talk che narreranno di una Calabria crocevia del Mediterraneo, dei suoi armatori, dei suoi maestri d’ascia, dei progetti volti a tutelare le bellezze di un territorio unico; a latere dei dibattiti è prevista la degustazione di una selezione di vini calabresi che accompagneranno la focaccia genovese, a voler sancire il perfetto connubio tra i diversi “Sapori di mare”.

