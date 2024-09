Il Planetarium Pythagoras presente al “Reggio Calabria Comics”

StrettoWeb

Il Reggio Calabria Comics, il Festival del Fumetto e della Cultura Pop, si svolgerà nella Città Metropolitana di Reggio Calabria il 27, 28 e 29 Settembre 2024 presso il Forte Poggio Pignatelli di Campo Calabro, una Fortezza Umbertina del 1880 da circa quindici mila metri quadri. La location è stata suddivisa in 5 suggestive aree tematiche adatte a tutti i target, in particolar modo famiglie e ragazzi dai 16 ai 50 anni

Anche il Planetarium Metropolitano Pythagoras sarà presente all’iniziativa, per tutta la durata del Festival, dalle ore 18:00 alle ore 22:00. Lo spazio allestito per il Planetarium si troverà nell’area esterna piano alto con una postazione dedicata all’osservazione del pianeta Saturno con gli strumenti, un’area in cui verrà allestita una mostra, con una selezione di 15 foto a tema astronomico e un’area ludico ricreativa per i più piccoli. Sarà l’occasione per il Planetarium di condividere le iniziative ricadenti all’interno della Notte europea dei ricercatori che si svolge il 27 settembre.

