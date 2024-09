Pichetto Fratin: “la Sicilia si doterà presto di termovalorizzatori”

StrettoWeb

“La Regione sta andando avanti con il piano rifiuti e con quelli che sono i rifiuti non differenziabili e non riciclabili. Con il governo nazionale abbiamo incaricato come commissario il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che sta andando avanti con il piano rifiuti e la Sicilia si doterà presto dei termovalorizzatori”. Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, parlando a marine della seconda edizione del Forum Risorsa Mare, organizzata da The European House Ambrosetti, al Marina Yachting di Palermo.

