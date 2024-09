Piantedosi lunedì a Catanzaro per intervenire al seminario sugli Enti locali

StrettoWeb

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Catanzaro lunedì prossimo, 23 settembre, per intervenire al seminario di approfondimento sull’ordinamento delle autonomie locali “Il futuro di Comuni, Province e Città metropolitane” in programma alle 10 alla Sala convegni della Provincia. Lo rende noto la Prefettura di Catanzaro.

L’evento è organizzato dal dipartimento Affari interni e territoriali del ministero dell’Interno in collaborazione con la Scuola di specializzazione dell’Università di Bologna e con l’Università di Catanzaro. Al seminario parteciperà, tra gli altri, la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro. A seguire, Piantedosi sarà in Prefettura per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa, alla presenza della stampa, tra la Regione Calabria, le Prefetture della regione e l’Ufficio scolastico regionale, su “Interventi per il rafforzamento della legalità, sicurezza, coesione sociale e per il contrasto dell’abbandono scolastico in Calabria”.

