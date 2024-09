Peperoncino Festival a Diamante, emozioni e grandi appuntamenti nelle ultime due giornate

StrettoWeb

La 32ª edizione del Peperoncino Festival di Diamante è entrata nella sua fase più appassionante, con il pubblico in trepidante attesa di conoscere il vincitore del Campionato Italiano dei Mangiatori di Peperoncino. Ieri si è svolto uno dei momenti clou del Festival, con la consegna del prestigioso Premio Principe Gourmet allo chef stellato Peppe Guida, figura iconica della cucina italiana. La cerimonia si è tenuta al Dac, nel salotto di Radio Azzurra, celebrando l’eccellenza gastronomica italiana. A Guida è stato consegnato uno splendido trofeo in ceramica e argento, appositamente creato dal Maestro orafo Gerardo Sacco.

Visibilmente emozionato, Peppe Guida ha espresso il suo orgoglio per il riconoscimento, assegnato ogni anno da una giuria presieduta dal maestro Alfonso Iaccarino. Il premio ha onorato in passato nomi illustri, da Gualtiero Marchesi allo stesso Iaccarino, fino a Enrico Derflingher lo scorso anno. Lo chef Guida ha raccontato del suo amore per il peperoncino, e in particolare per il “diavolicchio”, a cui ha deciso di dedicare uno spazio nel suo celebre orto. Il Festival si appresta, domani, a vivere l’assegnazione di un altro importante riconoscimento: il Premio Peperoncino alla carriera al grande Eduardo Vianello, icona della musica italiana. Autore di brani indimenticabili come Abbronzatissima, Guarda come dondolo, I Watussi e Pinne, fucile ed occhiali, Vianello sarà premiato domenica alle ore 22 in Piazza Municipio.

La serata finale vedrà inoltre l’attesissima estrazione della Lotteria del Peperoncino, che concluderà questa edizione ricca di sorprese e grandi emozioni. Non dimentichiamo che il Festival, domani alle 15, ospiterà la partenza dell’evento “Da Diamante a Buonvicino in marcia con S. Ciriaco”. Il Peperoncino Festival continua fino a domenica con una miriade di eventi che promettono emozioni e sorprese: dalle mostre ai dibattiti nel salotto di Radio Azzurra, agli appassionanti show cooking, fino al tradizionale Campionato Italiano di Satira – Vignette sul Ring. Non mancheranno gli spettacoli di strada della Rassegna Internazionale di Stradateatro, che animeranno il centro storico con statue viventi, trampolieri, artisti di strada e l’energia del gruppo folkloristico O’ Revotapopolo.

Da non perdere, inoltre, in Piazzetta San Biagio, Il Teatro del Cibo con le piccanti delizie di Andy Luotto e la partecipazione di Emanuela Crescenzi. Sul Lungomare, la mostra-mercato Mangiare Mediterraneo offrirà una vasta selezione di specialità dolci e piccanti, con un focus sulle ultime “novità infuocate” in ambito culinario. Infine, sul Lungofiume, l’area food vedrà protagonisti ristoranti, pizzerie e paninoteche di eccellenza, accompagnati da un fiume di birra Dreher.

