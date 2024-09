Pd: Bonafoni, ‘appello a Terzo settore e volontariato per cinque priorità per il Paese’

StrettoWeb

Roma, 9 set. (Adnkronos) – ?La prospettiva indicata da Elly Schlein è l’unica possibile: bisogna impegnarsi subito per costruire l?alternativa al Governo Meloni. E’ necessario quindi mettersi subito al lavoro su un progetto di società, che parta da sanità pubblica, istruzione e ricerca, lavoro e salari, politiche industriali e conversione ecologica, diritti sociali e civili per costruire risposte adeguate ai bisogni e alla vita delle persone”. Così Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito Democratico e responsabile Terzo Settore e associazionismo.

“Un cantiere che per funzionare sappia coinvolgere da subito le migliori energie che questo Paese ha già dimostrato di avere, a partire da quelle del Terzo Settore e del volontariato, riconosciute dalla nostra Costituzione e cruciali mentre aumentano le disuguaglianze e occorre ricostruire la fiducia e la speranza. Abbiamo bisogno di tutti per costruire un Paese piu giusto”.

