Parco eolico offshore a Squillace, Fiorita aderisce alla manifestazione di Controvento

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha aderito e sarà presente alla manifestazione lanciata dal coordinamento Controvento per il prossimo 29 settembre allo scopo di esprimere contrarietà alla realizzazione del mega impianto eolico off shore nel Golfo di Squillace, attraverso l’organizzazione di presìdi lungo la costa jonica, area interessata dall’opera. “Abbiamo assunto sin da subito una posizione netta sull’impianto – afferma Fiorita – siamo contrari alla sua realizzazione e questa nostra posizione è stata sancita in atti formali, deliberati in giunta e poi, alla unanimità, in Consiglio Comunale”.

“In questo momento – aggiunge – siamo al lavoro per predisporre le nostre osservazioni da inviare al governo così come prevede la legge ma siamo intenzionati a non rinunciare a nessuno degli strumenti leciti per contrastare questa ipotesi che consideriamo sciagurata”.

