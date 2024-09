Parcheggio di Giostra a Messina: incontro a palazzo Zanca

StrettoWeb

Il Vicesindaco e assessore alle Mobilità del comune di Messina, Salvatore Mondello, ha ricevuto stamani a palazzo Zanca il Consiglio della V circoscrizione, diretto dal presidente Raffaele Verso. Obiettivo della riunione è stato quello di trattare l’argomento relativo al costruendo parcheggio di Giostra ed eventuali modifiche attuabili e migliorative al progetto già esecutivo. La V circoscrizione ha acquisito copia del progetto per approfondire i temi in Commissione e successivamente nel corso del Consiglio circoscrizionale per eventuali suggerimenti da proporre all’attenzione dell’Amministrazione comunale.

L’incontro è stato giudicato “in maniera proficua e propositiva” sia dal vicesindaco Mondello che dal presidente Verso “in quanto si può ipotizzare di apportare migliorie al progetto esecutivo, che determineranno una migliore fruizione dell’intero sistema viabile”.

