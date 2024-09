Paolo Belli: “Reggio Calabria è meravigliosa, lo dico da sempre”. E poi scherza: “avete un difetto…”

StrettoWeb

Nonostante la pioggia, Paolo Belli ha intrattenuto cittadini e turisti ieri sera, in pieno centro a Reggio Calabria, in occasione della Festa della Madonna della Consolazione. La sua è stata la terzultima serata del Reggio Live Fest, che si concluderà domani, martedì, con Fedez. Paolo Belli è un amico di Reggio, negli anni è stato in riva allo Stretto spesso e ogni volta ne rimane incantato.

Lo ha affermato anche in un video che il Sindaco Falcomatà ha ripostato nelle proprie storie Instagram, ringraziando il cantante. “C’è una meravigliosa e continua voglia di far vedere a tutto il mondo quella che è la Calabria, terra meravigliosa fatta di persone meravigliose. Sembra scontato dirlo ma lo faccio da sempre. Ci sono luoghi in cui vengo da 35 anni e ogni volta che vengo vedo che l’asticella si alza sempre di più. Non posso far altro di dire che sono orgoglioso di venire qui”, dice Paolo Belli, che poi conclude scherzando. “Avete anche un difetto grosso: non è possibile che ogni volta che vengo qua mi facciate mangiare sempre, perché si mangia bene e tanto”.

