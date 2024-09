Palmi, l’associazione sportiva Aspromonte Trails farà tappa nell’ultimo tratto della Costa Viola

StrettoWeb

Lasciata momentaneamente la Costa degli Dei con Joppolo per poi ritornarvi il giorno 06 Ottobre con Tropea, l’associazione sportiva dilettantistica Aspromonte Trails farà tappa a Palmi nell’ultimo tratto della Costa Viola con la 6^ tappa del tour Fitwalking della Costa Viola e Costa degli Dei. Palmi, con i suoi panorami mozzafiato e vista mare, che ha dato i natali al famoso saggista, scrittore e poeta Leonida Repaci, il quale amava tanto la sua pietrosa che desiderava essere seppellito dopo la morte. Proprio in prossimità di questo luogo, lungo il sentiero a lui dedicato, si camminerà in modo sportivo e didattico il giorno 28 settembre con ritrovo alle ore 17,00 nel piazzale della stazione ferroviaria, con la possibilità di arrivare in treno con uno sguardo rivolto all’ambiente in modo sostenibile.

L’evento di camminata, con introduzione al fitwalking a cura di Antonio Giordano, istruttore nazionale del metodo Damilano, sarà realizzato con il supporto e patrocinio gratuito del Comune e in collaborazione con l’associazione turistica Pro loco Palmi che, alla fine della camminata, offrirà a tutti i partecipanti una degustazione di prodotti tipici del territorio. Per partecipare all’evento gratuito, didattico e aperto a tutti bisogna essere in buono stato di salute, equipaggiati con abbigliamento e scarpe sportive,sacca e prenotarsi tramite WhatsApp al 3396594788.

