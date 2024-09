Open Arms: Faraone (Iv), ‘ridicolo dire che 147 disgraziati siano minaccia’

StrettoWeb

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Con la risposta di oggi il ministro Salvini ha dimostrato ancora una volta di non saper puntare che sulla propaganda ingannevole: come può pensare che gli italiani siano così imbecilli da credere che 147 poveri disgraziati, sfiniti dal viaggio, potessero minacciare i nostri confini?”. Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, nella replica al question time con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Salvini – ha continuato – ha costruito la propria fortuna politica speculando sui confini. Qualche anno fa erano quelli della Padania e noi meridionali quelli che rubavano, toglievano il lavoro e le case popolari a quelli del Nord, i delinquenti a prescindere. Poi si è ricordato che i meridionali votavano e ha spostato i confini più a Sud. I delinquenti a prescindere sono così diventati gli immigrati. Erano loro che da un barcone minacciavano i nostri confini nazionali. Eppure, in quegli stessi giorni, quando i carri armati hanno invaso la Crimea, Salvini li ha elogiati perché per lui quell?invasione era legittima”.

“Gli auguriamo di dimostrare la sua innocenza ma politicamente e moralmente per noi è già da condannare”, ha concluso Faraone.

