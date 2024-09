Onu, Meloni atterrata a New York

StrettoWeb

New York, 22 set. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è atterrata a New York per prendere parte ai lavori della 79esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Ad accoglierla, all?aeroporto internazionale JFK, il rappresentante permanente d?Italia presso le Nazioni Unite, Maurizio Massari, e l?ambasciatrice d?Italia negli States, Mariangela Zappia.

L’appuntamento più importante nell’agenda newyorkese dei prossimi giorni è l’intervento al dibattito di ‘Alto Livello’ in cui, nella serata di martedì (19.30 ore locali), la presidente del Consiglio tornerà a parlare anche dell’emergenza migranti, come fece con forza un anno fa, quando esortò le Nazioni Unite a ‘non lavarsi le mani’ di fronte allo ‘scempio’ che si consumava nei nostri mari.

