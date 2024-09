Officina dell’Arte, Piromalli lancia 3 nuovi abbonamenti: tutte le INFO e i PREZZI

StrettoWeb

L’Officina dell’Arte sempre più vicina al suo pubblico e ai giovani. Il direttore artistico dell’Oda Peppe Piromalli sfodera un altro asso e per la nuova stagione 2024-2025 – al teatro “Francesco Cilea” – introduce in via sperimentale tre nuove tipologie di abbonamento perché “vogliamo rendere il teatro più accessibile a tutti”. A partire dal 2 Settembre, con l’apertura della campagna abbonamenti riservata solo per i nuovi abbonati, l’Officina dell’Arte ha pensato a tre tipologie di ingresso, “un altro modo per stuzzicare la curiosità dei reggini e spronare i giovani, le famiglie a vivere il nostro splendido teatro”, afferma Piromalli.

Proprio su questa scia, per la nuova edizione del ricco cartellone di eventi, sono stati previsti: Abbonamento Gruppi, offerta per gruppi da 5 a 10 persone con sconti esclusivi, posti o palchi riservati per un’esperienza teatrale indimenticabile (POLTRONISSIMA 230 € – POLTRONA 200 € – PALCHI CENTRALI 180€, PALCHI LATERALI 150 €). “Più siamo, più ci divertiamo – continua il numero uno dell’Oda – che ricorda anche l’Abbonamento Silver per gli over 65, un abbonamento a prezzo ridotto per godersi la stagione teatrale con i propri cari (POLTRONISSIMA 230 €– POLTRONA 200 € – PALCHI CENTRALI 180 € PALCHI LATERALI 150 €) e Abbonamento Giovani con sconto speciale per under 30 (POLTRONISSIMA 200 €– POLTRONA 180€ – P. CENTRALI 150€ P. LATERALI 100€)”.

“Porta i tuoi amici e vivi il teatro a prezzi imperdibili – conclude Piromalli – Abbiamo pensato di arricchire la scontistica tradizionale, offrendo dei pacchetti che permetteranno ad un pubblico eterogeneo di nutrirsi di arte. Testeremo in questa stagione, la fattibilità, la risposta della nostra gente e le formule vincenti saranno riproposte ufficialmente nella prossima stagione 2025-2026. Intanto, non perdete l’occasione: i vantaggi ci sono. Vediamo che succede”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.