Norvegia: trovata morta balena beluga, presumibilmente era una ‘spia’ russa

Oslo, 2 set. (Adnkronos) – È stata trovata morta una balena beluga, già avvistata in Norvegia, non lontano dalle acque russe, con indosso un’imbracatura che aveva fatto circolare voci secondo cui potesse essere una ‘spia’ di Mosca. L’emittente pubblica norvegese Nrk ha riferito che il corpo della balena è stato trovato sabato, galleggiante nella baia di Risavika, nella Norvegia meridionale, da un padre e un figlio che stavano pescando.

Il beluga, il cui soprannome Hvaldimir è una combinazione della parola “hval”, che in norvegese significa balena, e del nome del presidente russo, Vladimir Putin, è stato tirato fuori dall’acqua da una gru e portato in un porto vicino, dove gli esperti lo esamineranno. Il biologo marino Sebastian Strand ha detto a Nrk: “Purtroppo, abbiamo trovato Hvaldimir che galleggiava in mare. È deceduto, ma non è immediatamente chiaro quale sia la causa della morte”. Ha aggiunto che non erano visibili gravi ferite esterne sull’animale.

Strand, che ha seguito le avventure di Hvaldimir negli ultimi tre anni per conto dell’organizzazione non-profit norvegese Marine Mind, ha affermato di essere stato profondamente colpito dalla morte improvvisa della balena. “È assolutamente orribile”, ha detto Strand. “A quanto pare, venerdì era in buone condizioni, quindi dobbiamo solo capire cosa potrebbe essere successo”.

