Naso (Messina), quando la democrazia partecipata funziona: “con il 2% lavori in una scuola”

StrettoWeb

Una scelta dei cittadini, un’opera utile alla collettività che tra qualche mese vedrà la luce. Nelle adiacenze dell’istituto comprensivo di Cresta, da qualche giorno sono iniziati i lavori di ampliamento della strada, in modo da garantire maggiore sicurezza ad alunni e genitori. “Quanto l’amministrazione comunale sta realizzando, non è altro che il frutto della democrazia partecipata – ha ammesso il – l’inclusione ovvero, la collaborazione ed un rapporto trasparente tra istituzioni e società civile. Nello specifico, possiamo affermare che stiamo apportando un decisivo miglioramento della qualità della vita”.

Nella popolosa contrada, dopo l’esproprio di una striscia di terreno, una ditta specializzata ha avviato i lavori di ampliamento della sede viaria, questi, verranno completati in poche settimane. Oltre alla strada, che garantirà il transito dei veicoli più agevole e soprattutto un più sicuro ingresso alla scuola, l’amministrazione provvederà, lungo il perimetro dell’istituto, all’installazione di un secondo cancello per permettere una più comoda uscita dal plesso. “Ogni anno con la democrazia partecipata l’amministrazione comunale di Naso, riserva una quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana (all’articolo 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014), secondo la scelta di azioni di interesse comune, in attività culturali, sociali o per migliorare le infrastrutture scolastiche. Sono stati i cittadini a darci l’indicazione su cosa serviva nel plesso che comprende scuola dell’infanzia e primaria, noi – conclude soddisfatto Nanì –, siamo stati ben contenti di poter migliorare un’opera fondamentale per la collettività”.

Questo, comunque, non resterà l’unico intervento nella zona di Cresta, a breve infatti, secondo una già scadenzata programmazione, inizieranno altri lavori di pubblica utilità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.