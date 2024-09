StrettoWeb

Gaza, 11 set. (Adnkronos) – Sono circa 530.000 i bambini che hanno ricevuto il vaccino contro la poliomielite in tutta la Striscia di Gaza. Lo rende noto l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), aggiungendo che la campagna di vaccinazione è attualmente in corso nel nord di Gaza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.