Mo: Tajani, ‘chiederò a ministro Esteri iraniano di parlare con Hezbollah’

New York, 23 set (Adnkronos) – “Stasera ci sarà una riunione del G7 dove affronteremo i temi che riguardano le due grandi crisi, quella mediorientale e quella in Ucraina, per prendere posizioni congiunte. Ci sarà un documento che io firmerò a nome di tutti. Noi stiamo lavorando perché si possa raggiungere il cessato del fuoco a Gaza, l’elemento chiave è quello, per la liberazione degli ostaggi e per l’aiuto della popolazione civile palestinese”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.

“C’è un problema che riguarda il Libano: Hezbollah continua a minacciare di non voler accettare la proposta di una frontiera con una blue zone, quindi di andare al di là del fiume e questo preoccupa Israele che ha diritto a difendere i propri confini. Domani incontrerò anche il ministro degli Esteri dell’Iran e gli chiederò di invitare i proxi, gli alleati dell’Iran, siano essi Hezbollah, siano gli Houthi, siano quelli che stanno in Siria, ad avere un atteggiamento diverso. Per quanto riguarda il Libano, poi molto credo dipende anche dall’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, c’è uno stallo ormai da anni. L’elezione del nuovo Presidente potrebbe anche essere uno strumento per cercare di avviare una fase nuova di dialogo. Con un nuovo Presidente, che per Costituzione deve essere un cristiano maronita, si può aprire un confronto, però questo dipende dal Parlamento libanese. Vedremo quello che succederà. Certo, siamo preoccupati, ma lavoriamo sempre finché c’è possibilità di farlo per trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Medio Oriente, che è il nostro obiettivo principale”.

