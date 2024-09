Mo: organizzatori, ‘record 500.000 persone a manifestazione Tel Aviv’

StrettoWeb

Tel Aviv, 7 set. (Adnkronos) – Circa 500.000 persone stanno attualmente partecipando alla grande manifestazione a Tel Aviv per chiedere al governo di liberare gli ultimi ostaggi tenuti prigionieri da Hamas dal 7 ottobre. Lo sostengono gli organizzatori, parlando di numeri che renderebbe la manifestazione la più grande nella storia di Israele. Secondo quanto riportato dai media ebraici, la stima è stata confermata dalla polizia.

Gli attivisti affermano sui social che decine di migliaia di persone stanno protestando contemporaneamente a Gerusalemme, Haifa e Kfar Saba, mentre migliaia di persone si sono radunate anche in città come Beersheba, Netanya e Rishon Lezion.

