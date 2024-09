Mo: Onu condanna attacco a zona sicurezza a Gaza

StrettoWeb

Washington, 10 set. (Adnkronos) – Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato fermamente il mortale attacco aereo israeliano in una zona sicura designata nel sud di Gaza prima dell’alba di stamattina. Lo ha affermato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric.

“L’uso di armi pesanti in aree densamente popolate è inaccettabile”, ha detto Dujarric. “I palestinesi si erano trasferiti in questa zona di Khan Younis in cerca di rifugio, in cerca di sicurezza, dopo essere stati ripetutamente istruiti a farlo dalle stesse autorità israeliane”.

