Mo: media, ‘nuovi raid Idf in campo profughi di Tulkarem’

Ramallah, (Adnkronos) – I soldati israeliani hanno nuovamente attaccato il campo profughi di Tulkarem, in Cisgiordania, dopo che si erano ritirati brevemente in mattinata. Lo scrive al Jazeera, che parla di combattimenti in corso nell’area. I bulldozer e i veicoli militari alla periferia del campo hanno incontrato la resistenza dei palestinesi, dando origine a scontri armati.

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha dichiarato che l’esercito israeliano ha preso d’assalto il quartiere di al-Akasha nel campo e ha schierato cecchini. Ha anche circondato il Martyr Thabet Governmental Hospital e dichiarato il coprifuoco nell’area della rotonda di Al-Shweika, costringendo i negozi a chiudere.

