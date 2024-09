Mo: Idf, ‘colpita sala comando Hamas in ex scuola di Gaza City’

StrettoWeb

Gaza, 14 set. (Adnkronos) – Le Idf affermano di aver effettuato un attacco aereo contro un gruppo di agenti di Hamas in una sala di comando situata all’interno di un’ex scuola nella città di Gaza. Secondo l’esercito israeliano, Hamas avrebbe utilizzato la scuola Shuhada al-Zeitoun per pianificare e realizzare attacchi contro le truppe e Israele. La scuola funge da rifugio per gli sfollati di Gaza e i media palestinesi riferiscono che nell’attacco si sono verificate diverse vittime.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.