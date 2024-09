Mo: Idf, 4 soldati israeliani uccisi in combattimento a Rafah

StrettoWeb

Tel Aviv, 18 set. (Adnkronos) – Quattro soldati israeliani sono rimasti uccisi, numerosi altri feriti durante i combattimenti che si sono svolti ieri nel sud di Gaza, a Rafah. A darne notizia – citando i nomi dei quattro giovanissimi militari e precisando che tra loro c’è la prima donna soldato ad essere uccisa durante l’offensiva di terra dell’IDF contro Hamas nella Striscia di Gaza – sono le Forze di Difesa israeliane. Nello stesso incidente in cui sono rimasti uccisi i quattro soldati, altri cinque militari sono rimasti feriti, tre dei quali in modo grave. Sale così a 348 il bilancio dei soldati israeliani uccisi nell’offensiva di terra contro Hamas a Gaza e nelle operazioni militari lungo il confine con la Striscia.

In un altro incidente, un ufficiale di un’unità di ricognizione è stato gravemente ferito da colpi di RPG a Rafah, ieri, rende noto l’esercito israeliano, citato dal Times of Israel.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.