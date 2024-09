StrettoWeb

Beirut, 19 set. (Adnkronos) – Hezbollah ha arrestato un uomo nella città di Hula, in Libano, sospettato di spionaggio per Israele. Lo hanno riferito i media israeliani, citando l’organizzazione islamista libanese. Secondo quanto riferito, il sospettato lavorava come appaltatore per l’Unicef. Il fratello dell’arrestato, sempre secondo i media, è un membro di spicco del Partito di Dio.

