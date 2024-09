StrettoWeb

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Provo orrore alla sola ipotesi di una manifestazione in Italia per festeggiare l?anniversario del massacro del 7 ottobre. Non è stata una rivoluzione, ma un vigliacco crimine terroristico”. Lo scrive sui sociale Giovanni Donzelli, di FdI.

