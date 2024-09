Mo: Conte, ‘Italia ancora astenuta all’Onu, che vergogna’

StrettoWeb

Roma, 18 set (Adnkronos) – “L’Italia si astiene ancora una volta, all’Onu, su un voto per mettere fine all’occupazione israeliana dei territori palestinesi. Che vergogna! Continuiamo a girare la testa dall’altra parte di fronte a una occupazione illegale, allo stesso modo in cui rimaniamo indifferenti alla barbarie a Gaza, con il massacro di oltre 40mila civili”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

“Ci meritiamo un’altra Italia. Vogliamo un Paese in prima linea per l’embargo assoluto di armi a Israele e per le sanzioni contro i ministri israeliani per le ignobili politiche di occupazione della Cisgiordania. Invece assistiamo complici alla scrittura di una storia di orrore e ignavia”, conclude l’ex premier.

