Mo: coloni incendiano gli uliveti in Cisgiordania

Ramallah, 11 set. (Adnkronos) – Numerosi incendi stanno bruciando negli uliveti a est del villaggio di Burin, di proprietà di un contadino palestinese, secondo cui le fiamme sono state presumibilmente appiccate da coloni provenienti dagli insediamenti circostanti e da avamposti illegali. Lo riporta il Times of Israel.

Secondo l’agricoltore Bashar Eid, gli incendi sono stati appiccati dai coloni dell’avamposto di Givat Ronen a est di Burin, nella Cisgiordania settentrionale, e al momento i vigili del fuoco non sono in grado di spegnerli.

