Minacce shock al ministro Valditara, il capogruppo calabrese Gelardi: “sconcerta chi definisce Raimo un intellettuale”

“Il ministro Giuseppe Valditara è un uomo che sicuramente ha la caratura e il piglio istituzionale necessari a chi ricopre un ruolo di alto livello come lui. E questo nessuno lo può mettere in dubbio. I giudizi politici sul suo operato naturalmente possono sempre essere espressi con libertà. Occorre però essere in grado di elaborare un pensiero politico per poter esprimere un giudizio politico”. E’ quanto afferma in una nota Giuseppe Gelardi, Capogruppo Lega Salvini Calabria.

“E alcuni pseudo scrittori che probabilmente cercano una facile notorietà tramite la polemica non sembrano essere in grado di produrlo un giudizio politico. Qualunque esso sia. Probabilmente non sono nemmeno in grado di produrre un buon libro, e cercano una notorietà impossibile da raggiungere per meriti intellettuali o artistici attraverso la banale e puerile polemica. Polemica che purtroppo, per quando puerile, riesce ad approdare sulle pagine dei quotidiani nazionali e quindi a concedere una ribalta che non si raggiungerebbe in altro modo. Sicuramente sconcerta poi che qualcuno definisca questo tipo di scrittore intellettuale. Fa ridere ed è un insulto agli intellettuali e scrittori veri, sia di destra che di sinistra”.

