Milano: Stefano Boeri indagato per lottizzazione abusiva nel progetto Bosconavigli

StrettoWeb

Milano, 12 set. (Adnkronos) – Stefano Boeri è indagato dalla procura di Milano per presunte irregolarità edilizie nel progetto del Bosconavigli, il complesso residenziale costruito tra piazzale delle Milizie e viale Troya. L’iscrizione dell’architetto, insieme ad altre sei persone, risulta dall’atto di chiusura delle indagini che è stato notificato dalla procura agli indagati. Il fascicolo per lottizzazione abusiva e violazioni edilizie coinvolge personale del Comune, costruttori e progettisti, ossia chi consapevolmente, a dire della procura, ha sviluppato la struttura residenziale. Boeri era già indagato per turbativa d’asta, dallo stesso pm Paolo Filippini, per la nuova biblioteca Beic.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.