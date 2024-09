Migranti all’Hotel de la Ville, c’è preoccupazione “per la gestione e l’acquisizione della struttura”

StrettoWeb

“Negli ultimi giorni, un post online ha sollevato una questione di grande rilevanza per i cittadini di Villa San Giovanni e per l’intero territorio. Esprimiamo delusione per il fatto che l’interrogazione presentata dalla minoranza consiliare, mirata a ottenere chiarimenti su una possibile acquisizione del Grand Hotel de la Ville da parte di una cooperativa, non sia stata adeguatamente considerata dal Sindaco e dalla sua maggioranza”. Comincia così la nota stampa dei Consiglieri di Minoranza del Comune di Villa San Giovanni – Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco – in merito alla questione migranti all’Hotel de la Ville.

“Desideriamo ribadire che non siamo contrari all’accoglienza, purché questa abbia l’obiettivo di restituire dignità a chi ne beneficia, offrendo istruzione e reali opportunità per un futuro migliore, senza diventare uno strumento di profitto. Tuttavia, è fondamentale valutare anche l’impatto che un numero significativo di migranti può avere su un territorio, specialmente laddove esista già una comunità rilevante beneficiaria di programmi di accoglienza. Villa San Giovanni ospita già un centro SAI (ex SPRAR) nel rione Pezzo, oltre a migranti inseriti tramite diversi bandi in un progetto situato in Via Siena, nel cuore della città, dove la sera è diventato difficile attraversare. Di conseguenza, è necessaria una revisione complessiva della gestione dell’accoglienza e della distribuzione dei migranti sul territorio”.

“Il Grand Hotel de la Ville, situato in una posizione strategica nel centro cittadino, rappresenta una risorsa che non può essere trascurata nella pianificazione dei suoi eventuali utilizzi, soprattutto considerando la vocazione turistica di Villa San Giovanni. Il turismo è una risorsa economica essenziale per la nostra comunità, e qualsiasi decisione che possa avere un impatto negativo sull’immagine della città deve essere valutata con la massima attenzione. La prospettiva di collocare un gruppo consistente di migranti in pieno centro, vicino a scuole, parchi per bambini e attività commerciali, suscita preoccupazioni non solo legate alla sicurezza e al decoro urbano, ma anche alla sostenibilità del sistema accoglienza. Inoltre, si vocifera che la villa recentemente venduta in via Calì, costruita dall’Ing. Calì, possa essere destinata ad accogliere altri migranti in un ulteriore progetto”, si legge ancora.

“Decisioni di questa portata richiedono riflessioni ponderate e approfondite da parte dell’amministrazione comunale. Non si può ignorare che Villa San Giovanni ha già accolto un numero considerevole di migranti attraverso due progetti e che la capacità del territorio ha dei limiti oggettivi. Sarebbe opportuno, pertanto, considerare una distribuzione più equa dei migranti nell’intera Area dello Stretto, evitando che una singola città sia sovraccaricata di responsabilità senza un adeguato supporto”.

“Villa San Giovanni ha dimostrato grande solidarietà, ma ogni comunità ha dei confini nella propria capacità di accoglienza. Solo una gestione condivisa e pianificata può garantire un equilibrio tra l’impegno solidale e la tutela del benessere dei residenti. Dal Sindaco ci saremmo aspettati azioni decisamente più incisive, in grado di rispondere concretamente alle esigenze attuali del nostro territorio. Villa San Giovanni ha bisogno di soluzioni pratiche e risultati visibili per affrontare le sfide del presente. È essenziale trattare con determinazione le questioni legate all’accoglienza, assicurando al contempo la qualità della vita dei cittadini e trovando un equilibrio reale tra le esigenze della comunità e le opportunità di integrazione”.

“Come rappresentanti del territorio, ci impegniamo a vigilare e a intervenire in tutte le sedi opportune per garantire che Villa San Giovanni rimanga un luogo dove l’accoglienza sia compatibile con le esigenze della comunità locale. Il nostro territorio merita attenzione e una gestione responsabile, capace di preservarne l’identità e la vocazione turistica, senza compromettere il benessere dei cittadini o l’equilibrio sociale. Solo attraverso una pianificazione attenta e lungimirante potremo assicurare un futuro prospero e armonioso per Villa San Giovanni e per i suoi abitanti”, si chiude la nota.

