Migranti: Casarini (Mediterranea), ‘Salvini si metta il cuore in pace, non impedirà soccorsi’**

Palermo, 18 set. (Adnkronos) – “Il ministro Salvini si metta il cuor in pace. Già da prima dell’Odissea le persone in difficoltà in mare andavano salvate. Non riuscirà a impedire che noi continuiamo a soccorrere i nostri fratelli e le nostre sorelle. E’ la legge del mare, ma questo lo vedremo nei tribunali”. A dirlo è Luca Casarini, capo missione di Mediterranea Saving Humans, nel corso di una conferenza stampa in streaming dopo l’ispezione della Capitaneria di porto di ieri.

