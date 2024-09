StrettoWeb

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Voglio precisare un’altra cosa: una nomina del genere si perfeziona con l’invio all’Ufficio centrale di Bilancio. Questo invio non è stato non è stato mai fatto, non è mai avvenuto, non esiste un protocollo che certifichi l’invio all’Ufficio centrale di Bilancio”. Così il ministro Gennaro Sangiuliano al Tg1.

