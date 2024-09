Mic: Sangiuliano, ‘con Boccia da amicizia a rapporto sentimentale, ho interrotto iter nomina’

StrettoWeb

Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Io ho conosciuto la dottoressa Boccia all’inizio della campagna elettorale delle europee a un evento di Fdi a Napoli, mi è stata presentata da amici comuni. E’ nata un’amicizia personale e lì io ho riscontrato alcune doti organizzative e mi è venuta l’idea di nominarla a titolo gratuito come consigliere dei Grandi eventi”. Così il ministro Gennaro Sangiuliano al Tg1.

“Poi -aggiunge- questo rapporto da amicizia è diventato un rapporto sentimentale. Io ho portato avanti la nomina ma poi mi sono consigliato con amici legali e il mio capo di gabinetto che mi hanno fatto notare che tutto ciò poteva configurare un potenziale conflitto di interessi e allora ho mandato una mail al capo di gabinetto nella quale lo invitavo a interrompere il percorso di nomina della dottoressa Boccia per potenziale per conflitto interessi”.

