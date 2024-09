Mic: Casasco (Fi), ‘chiudere vicenda Boccia, parliamo di problemi seri del Paese’

StrettoWeb

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Abbiamo parlato fin troppo della signora Boccia. In un momento come quello che stiamo vivendo, con la manovra di bilancio, tanti altri temi importanti su cui stiamo dibattendo in Parlamento e una situazione internazionale complicata non possiamo per dieci giorni dare ancora così tanto spazio a questa vicenda, che deve essere chiusa. Il presidente del Consiglio è già intervenuto in proposito, ormai non c?è più niente da aggiungere e, facendo tesoro di quanto è successo, penso sia necessario tornare a parlare dei problemi seri e concreti del Paese”. Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento economia del partito azzurro, intervenendo a Tagadà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.