Messina Volley, Silvana Natoli: “sono entusiasta di vestire questa maglia”

StrettoWeb

Il Messina Volley piazza un colpo in difesa con l’ingaggio del libero Silvana Natoli, lo scorso anno in forza all’SSD Unime. Il forte ricettore peloritano (classe 2000) in passato ha anche vestito le maglie di Savio e Team Volley Messina. In giallo-blu ritroverà la compagna della scorsa stagione all’Unime Adriana Ignoto, già presentata dal team del presidente Mario Rizzo lo scorso 7 agosto.

“Il Messina Volley è un punto di riferimento della pallavolo messinese, – dichiara il numero 4 giallo-blu – sicuramente una delle realtà che ha conservato la sua identità e proprio per questo vanta un curriculum abbastanza importante. L’ho sempre incontrata da rivale e dunque sono molto entusiasta di poterla vivere dall’interno. Per questa stagione sono molto ottimista, – commenta gli obiettivi per questo campionato – in quanto il gruppo nel totale è giovane e molte ragazze hanno esperienza di Serie C. Credo fermamente nel potenziale della squadra e sono entusiasta e fiduciosa nelle sfide che affronteremo. Il campionato di Serie C non è facile, però lavorando sodo e sostenendoci a vicenda possiamo raggiungere traguardi importanti. Io sono pronta a mettermi a disposizione della squadra. Dal punto di vista personale mi aspetto di crescere ancora di più come atleta, contribuendo in maniera significativa alla squadra. Coach Trimarchi lo conosco – si è infine soffermata sul tecnico santateresino – però non ho avuto mai la possibilità di potermi allenare con lui. So che vanta una grande esperienza con ottimi risultati nelle squadre che ha allenato precedentemente. Credo che con lui alla guida il Messina Volley possa raggiungere grandi risultati. Non vedo l’ora di apprendere dal suo approccio e dalla sua visione di gioco”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.