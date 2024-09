Messina, venerdì il seminario dal titolo “Crescere Lettori. Buon Anniversario Nati per Leggere”

StrettoWeb

La Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” rende noto che venerdì 27 settembre, dalle ore 10.30 sino alle 12.30, presso la chiesa del Buon Pastore, in via Giacinto (angolo viale Boccetta) si terrà il seminario dal titolo “Crescere Lettori. Buon Anniversario Nati per Leggere”. L’evento, in occasione del “Bibliopride 2024”, è organizzato dall’AIB – Sicilia, in collaborazione con il comune di Messina e la soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, e propone un incontro di riflessione sul programma “Nati per Leggere” che compie 25 anni e, in particolare, sul ruolo che libri e biblioteche rivestono nella crescita di bambine e bambini.

Il comune di Messina aderisce al programma “Nati per Leggere” tramite il progetto locale “Nascere e Crescere con i libri”, approvato con D.G. n. 38 del 08/02/2021, e ha il compito di coordinare insieme ad altri Enti la diffusione nel territorio.

Dopo i saluti della sovrintendente Mirella Vinci e del referente Polo SBR-Messina Giuseppe Gagliano, interverranno il referente AIB NPL Sicilia Daniela Iacobello; la pedagogista e direttrice UPPA Chiara Borgia; e le bibliotecarie e volontarie NpL Giovanna Quartarone ed Elena Scrima. La partecipazione è gratuita. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di presenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.