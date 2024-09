Messina, tornano la Coppa Italia ed il Campionato Italiano Assoluto di Calcio Balilla paralimpico

StrettoWeb

Dopo il successo dell’edizione 2023, per il secondo anno consecutivo faranno tappa a Messina la Coppa Italia ed il Campionato Italiano Assoluto, doppio appuntamento di calcio balilla paralimpico indetto dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla (FPICB) ed organizzato dalla Mediterranea Eventi ASD con la compartecipazione del Comune di Messina, in programma il 25, 26 e 27 ottobre prossimi al PalaRescifina. L’ottima riuscita della manifestazione nazionale lo scorso anno, che ha portato in riva allo Stretto circa 80 atleti provenienti da tutta Italia, ha spinto la FPICB a replicare l’esperienza a Messina, trovando pronta disponibilità da parte dell’Amministrazione Comunale – sempre in prima linea per sostenere promuovere lo sport, gli eventi sportivi ed il turismo sportivo – e della società sportiva messinese Mediterranea Eventi. Al PalaRescifina si sfideranno i migliori atleti della nostra penisola, per un doppio appuntamento che chiuderà la stagione sportiva e metterà in palio punti fondamentali per stilare il ranking nazionale del 2024.

“Uno sport senza barriere che mette insieme diverse abilità per una piena integrazione sociale è uno tra gli obiettivi strategici che questa Amministrazione sta portando avanti. Il successo della scorsa edizione tenutasi nella nostra Città – evidenzia il sindaco Federico Basile – ha mostrato che dobbiamo essere tutti uniti in prima linea per abbattere le barriere, mentali innanzitutto. Pertanto, anche noi vogliamo fare la nostra parte come amministratori, sostenendo l’evento sportivo che al di là dello sport in senso proprio è un’occasione di inclusione sociale, di accoglienza che valorizza il nostro territorio, anche dal punto di vista della solidarietà attiva e del turismo sociale in tutte le sue forme”.

La manifestazione nazionale prenderà il via venerdì 25 ottobre, con un ricco programma di gare ma anche un variegato cartellone di tornei e gare collaterali che impegneranno diverse categorie atleti paralimpici, per una tre giorni all’insegna del sano sport, del divertimento e della piena inclusione. In merito alla nuova location dell’evento, l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro “avere riscontri positivi ci fa sempre piacere quest’anno abbiamo dato – afferma Finocchiaro – la disponibilità di ospitare l’evento al PalaRescifina, un altro importante impianto sportivo comunale e uno dei più capienti del sud Italia, per offrire agli atleti, agli staff tecnici, all’organizzazione e alla cittadinanza una tre giorni di calcio balilla paralimpico. L’obiettivo prioritario dell’iniziativa non è solo promuovere questa disciplina in quanto tale, bensì potenziare le occasioni di inclusione e crescita per gli atleti che vi parteciperanno e per coinvolgere sia le persone con disabilità motorie ma anche le persone normodotate in un contesto di divertimento, pratica sportiva e sana competizione, promuovendo sia il valore aggiunto dell’incontro con l’altro sia la consapevolezza che le diverse abilità non costituiscono un limite, ma una fonte di arricchimento per tutti”.

“Lo scorso anno mi sono sentito praticamente a casa – commenta il presidente della FPCIB Francesco Bonanno – l’ottima organizzazione di Mediterranea Eventi, il supporto costante ed impeccabile del Comune di Messina e la grande ospitalità della gente di Messina ha fatto sì che tutta la manifestazione e la permanenza in riva allo Stretto si sviluppassero nel migliore dei modi. E questo ci ha spinto senza alcun dubbio a replicare l’evento in riva allo Stretto. Si tratta di un lavoro complesso ed articolato, ma grazie al lavoro di concerto tra gli attori coinvolti, che ringrazio sin da ora, sono sicuro che raggiungeremo risultati ancora più importanti rispetto al 2023”.

