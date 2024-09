Messina: tessere AST per anziani, INFO utili per la presentazione delle domande

StrettoWeb

Il Comune di Messina avvisa che a partire da oggi, venerdì 13 settembre è possibile presentare istanza per usufruire del servizio di trasporto gratuito extraurbano (AST) per l’anno 2025, come previsto dall’art. 16 della L.R. 87/81 e successive modifiche e integrazioni.

Requisiti

Possono beneficiare del servizio gli anziani residenti nel Comune di Messina che abbiano compiuto 55 anni, se donne; 60 anni, se uomini; il cui reddito ISEE non superi € 9.748,80, se unico componente, oppure € 19.497,60 se due o più componenti.

Documenti da allegare:

Attestazione ISEE ordinario in corso di validità;

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido;

N. 1 fotografia formato tessera.

Modalità di presentazione:

Il modello di domanda può essere ritirato presso il Servizio Politiche sociali sito a palazzo Satellite, piazza della Repubblica n. 40, tutti i giorni, sabato e festivi esclusi, dalle ore 9 alle ore 12, e nei giorni di martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30. Le domande devono essere presentate, entro e non oltre le ore 16.30, di giovedì 26 settembre 2024.

Il modello di domanda è possibile scaricarlo anche direttamente dal sito istituzionale del Comune.

