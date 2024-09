Risanamento Messina, la Terza Municipalità incontra il vicesindaco Mondello ed il commissario Scurria

StrettoWeb

In data odierna, presso la sede della Terza Municipalità “Mata e Grifone” di Messina, si è svolta una seduta di Consiglio con all’ o.d.g. sul Risanamento. Presenti alla seduta il Sub Commissario al Risanamento della Baraccopoli della Città di Messina Marcello Scurria ed il Vice Sindaco ed Assessore al Risanamento di Messina Salvatore Mondello. La seduta ha visto il Consiglio formulare diverse domande agli invitati e quest’ ultimi, per quanto di loro competenza, dare le conseguenziali risposte.

“Risanamento, rigenerazione urbana, fondi PINQUA e non solo al centro del dibattito. Il Consiglio ha evidenziato la bontà del lavoro che in questi anni è stato portato avanti in città ed in particolare nel territorio della Terza Municipalità sul tema del risanamento“, è quanto afferma il presidente Alessandro Cacciotto. “È emersa la volontà di un risanamento che tenga conto della peculiarità del territorio e, come del resto si sta facendo da anni, evitare la creazione di quartieri dormitorio. Un attenzione particolare anche ai luoghi di aggregazione, come da ultimo è stato il Parco Urbano Sant’Antonio di Camaro San Paolo che Scurria ha metaforicamente definito un esempio di “buona sanità“, rimarca Cacciotto.

“Ha metaforicamente qualificato il risanamento come un vero e proprio arcipelago, l’Assessore Mondello, dal momento che le nuove abitazioni che saranno destinate ai cittadini devono essere tra di loro contestualizzate e non slegate dalla realtà territoriale ed in grado di offrire ben oltre un semplice posto dove dormire. Il Consiglio della Terza Municipalità ha molto apprezzato la bontà dell’ incontro, i suoi contenuti, evidenziando che il risanamento e la rigenerazione urbana rappresenta una sfida unica, che deve vedere remare tutti dalla stessa parte e che inciderà non poco, nel presente e futuro della città e dunque della Terza Municipalità”, conclude Cacciotto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.