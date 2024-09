Messina, sopralluogo di Basile alla “Città del Ragazzo”

StrettoWeb

“Questa mattina sono andato a visionare le aree dell’ex Città del Ragazzo perché i lavori saranno avviati a breve superato l’empasse del Genio civile su chi dovesse approvare il progetto”, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“I lavori, gia appaltati alla Opera Srl (raggruppamento di imprese) dovranno essere completati entro i termini del PNRR. Stiamo rispettando i pur stringenti tempi del PNRR per rigenerare le aree urbane oramai abbandonate come, appunto, la Città del Ragazzo per il progetto del “Dopo di Noi“, conclude la nota.

