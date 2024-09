Messina Social City: l’evento di sport e inclusione si terrà alla Lega Navale

StrettoWeb

Il progetto WAY – Welfare Activity for Young, avviato ad aprile e attivo fino a novembre 2024, continua a portare avanti la promozione della pratica sportiva come strumento di educazione e inclusione sociale a Messina. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Messina Social City, si propone di garantire opportunità culturali, sociali e formative a giovani, adulti e persone con disabilità. L’obiettivo principale del progetto WAY è combattere la povertà e ogni forma di discriminazione, utilizzando lo sport come linguaggio universale che promuove inclusione, legalità, sana competizione, solidarietà e miglioramento personale. L’Azienda Speciale, in collaborazione con gli enti del terzo settore, è impegnata nella promozione di discipline sportive olimpiche e paralimpiche, nell’organizzazione di eventi sportivi in diverse aree della città e promuovere campagne informative sui benefici della pratica sportiva e sugli sport inclusivi.

Gli appuntamenti nell’ambito del progetto WAY, proseguono con un evento ideato dalla Mssina Social City che si terrà venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024, alla Lega Navale di Messina. Questa storica location, che accoglie la barca a vela Serendipity, totalmente accessibile alle persone con disabilità, sarà il cuore pulsante di due giornate dedicate allo sport, alla musica e all’inclusione sociale. Le attività si svolgeranno venerdì 6, dalle ore 15 alle 20, e sabato 7, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. Durante l’evento, la spiaggia della Lega Navale si animerà con una varietà di discipline sportive pensate per coinvolgere bambini e ragazzi con e senza disabilità. Sarà un’opportunità unica per tutti i partecipanti di scoprire e sperimentare diverse attività sportive, sia olimpiche che paralimpiche, in un ambiente inclusivo e accogliente. Oltre alle attività sportive, l’iniziativa garantirà momenti di intrattenimento musicale e animazione, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Dj set, giochi e sorprese accompagneranno le giornate, rendendo questo appuntamento non solo un’occasione per fare sport, ma anche per socializzare, divertirsi e vivere la città in modo diverso.

“La missione del progetto WAY è ambiziosa, ma essenziale: promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport, con particolare attenzione agli under 29 e alle persone con disabilità. Questo evento rappresenta molto di più di una semplice manifestazione sportiva; è un simbolo della nostra determinazione a costruire una comunità pienamente inclusiva. Lo sport ha il potere di unire, di insegnare il rispetto, la disciplina e la solidarietà; è lo strumento con cui possiamo immaginare un miglioramento della qualità di vita dei beneficiari”, ha dichiarato Valeria Asquini, Presidente della Messina Social City.

