E’ iniziato questa mattina a piazza Duomo, a Messina, la fase di smontaggio della Vara per permettere il trasporto in deposito. Lo smantellamento interessa tutte le rappresentazioni e le decorazioni che fanno parte della Vara, nei vari livelli come il sole, la luna, le nubi, gli angeli, i puttini.

Le statue di Mata e Grifone, i due mitici giganti fondatori di Messina, lasceranno invece piazza Unione Europea tra qualche giorno per rientrare, al deposito di via Catania.

