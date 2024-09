Messina, ecco quando riparte il servizio Scuolabus

StrettoWeb

In coincidenza con l’inizio delle lezioni stabilito dalla regione Sicilia, giovedì 12 settembre 2024 riparte il servizio Scuolabus gestito dalla Messina Social City, ormai divenuto un punto di riferimento fondamentale per le famiglie della città. Il servizio, che si inserisce nel quadro del welfare di prossimità, garantisce un trasporto sicuro e organizzato per i bambini da casa a scuola e viceversa. Quest’anno sono state ricevute 1.027 domande, con l’attivazione di 27 linee che copriranno l’intera città, da nord a sud. Il successo del servizio è una testimonianza del ruolo che svolge non solo dal punto di vista pratico, ma anche educativo e sociale. Lo Scuolabus non è soltanto un mezzo di trasporto, ma un luogo dove i bambini vivono un’esperienza di crescita, socializzazione e condivisione. In questo contesto, il viaggio da casa a scuola diventa un momento di relazione, dove i ragazzi iniziano a costruire legami con i loro coetanei, preparando il terreno per l’apprendimento scolastico.

Le parole di Asquini

La presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, ha sottolineato l’importanza del servizio per le famiglie e il territorio: “il servizio Scuolabus è un vero e proprio supporto per le famiglie, che consente loro di pianificare con maggiore serenità la giornata. Questo è il cuore del welfare di prossimità: creare soluzioni concrete e accessibili che facilitino la vita quotidiana delle persone. Fino a pochi anni fa, un servizio di questo tipo sembrava impossibile da realizzare, ma oggi è una realtà che dà respiro alle famiglie. Lo Scuolabus è uno spazio sociale, dove i bambini non solo viaggiano, ma vivono emozioni, costruiscono relazioni e imparano a stare insieme”.

Le parole di Calafiore

“Ci piace ricordare che – ha affermato l’assessore alle Politiche sociali Alessandra Calafiore – questo importante servizio è stato ripristinato grazie alla volontà dell’amministrazione comunale De Luca, che ha deciso di riportarlo in vita dopo oltre dieci anni di sospensione del trasporto scolastico in città, rispondendo ad un bisogno a lungo rimasto insoddisfatto. Oggi grazie all’impegno dell’Amministrazione Basile è stato ampliato il parco auto garantendo quindi una risorsa fondamentale ad un numero sempre più alto di famiglie messinesi”.

L’Azienda speciale fa sapere che sono n. 77 le richieste momentaneamente sospese a causa di morosità legate all’annualità precedente. Le famiglie in questa condizione potranno usufruire del servizio non appena regolarizzeranno la propria posizione; mentre sono diciassette le richieste che invece non sono state accolte poiché le scuole indicate non rispettano i criteri di prossimità, essendo troppo distanti dalle abitazioni degli studenti. La graduatoria per l’assegnazione del servizio Scuolabus per l’anno scolastico 2024/2025 è disponibile e consultabile online.

Per visualizzare l’elenco completo, è possibile accedere al seguente link: https://www.messinasocialcity.it/wp-content/uploads/2024/09/GRADUATORIA-SCUOLABUS-2024-2025.pdf

Messina Social City ribadisce con determinazione il proprio impegno nel fornire servizi di qualità che rispondano alle esigenze reali delle famiglie. Attraverso il servizio Scuolabus l’Azienda Speciale non solo facilita la vita quotidiana, ma contribuisce attivamente alla costruzione di una comunità più coesa e inclusiva, dove ogni bambino ha l’opportunità di crescere in un ambiente sicuro, di condividere esperienze e di partecipare pienamente alla vita scolastica e sociale della città.

